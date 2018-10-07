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ДТП с машиной Ани Лорак в России: появились фото и подробности

3.8тЧитать материал на украинском

В Татарстане в результате ДТП с грузовиком "Камаз", предположительно из команды украинской певицы Ани Лорак, умер водитель легкового автомобиля Toyota.

Как сообщает "Комсомольская правда", авария произошла еще в пятницу, 5 октября, но подробности появились некоторое время спустя.

31-летний водитель за рулем автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения. По предварительным данным, мужчина хотел перестроиться, но не увидел грузовик. В результате произошло столкновение лоб в лоб.

"К приезду медиков и сотрудников ГИБДД водитель уже не подавал признаков жизни. Спасатели помогли извлечь тело из искореженного автомобиля. Вся сила удара с "КАМАЗом" пришлась на водительское место. Сейчас выясняются обстоятельства аварии", - сказано в сообщении.

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ДТП с машиной Ани Лорак в России: появились фото и подробности

kazan.kp.ru

ДТП с машиной Ани Лорак в России: появились фото и подробности

kazan.kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, вероятнее всего, "Камаз", который стал участником ДТП, перевозил концертное оборудование певицы Ани Лорак в другие города.

Персона
Ани Лорак
Место
Россия
Объекты
ДТПфотографииРоссия
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