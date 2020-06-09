ДТП с Ефремовым: что известно о погибшем водителе и как отреагировали близкие

57-летний водитель автофургона Сергей Захаров, скончавшийся в московской больнице после ДТП с участием актера Михаила Ефремова, был отцом двоих детей и любящим мужем.

Как сообщает издание "Лайф", ссылаясь на слова племянницы погибшего, он вместе с семьей жил в Рязани, там же окончил в свое время радиоинститут и имел высшее образование. В Москву он приехал в поисках заработка и сначала работал в охране, а затем устроился развозить продукты.

Пострадавший в ДТП с Ефремовым Сергей Захаров умер Фото: Mash

"Он был мне не только дядей, но и крестным...Он был самым добрым человеком из всех, кого я знала", – рассказала девушка.

Отмечается, что все свободное время Сергей проводил на даче: строил беседку, обещал собрать всю родню в августе на шашлыки.

Сергей Захаров с семьей Фото: Mash

К слову, близкие мужчины тяжело переживают новость о его смерти. Они надеются, что виновник аварии Ефремов понесет "максимальное наказание".

"Бывают случайные аварии, от этого никто не застрахован. Но то, что сделал он, – это самое настоящее преднамеренное убийство! Я надеюсь, что ему не удастся откупиться. Я хочу, чтобы ему дали максимальное наказание" – заявила племянница погибшего мужчины.

Родные жертвы требуют наказать актера Фото: Mash

Также двоюродная сестра Сергея призналась, что его жена, узнав об аварии, "проплакала всю ночь".

"Супруга Сергея узнала обо всем из новостей. Вчера она ревела всю ночь, видимо, сердце подсказывало, что он умрет", – рассказала женщина изданию "КП".

Сергей Захаров Фото: kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения. Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

Дети Ефремова отреагировали на трагедию. В частности, 19-летняя дочь Михаила Анна-Мария отметила, что ей об этом сообщили журналисты. Сама она не собирается оправдывать отца и крайне разочарована в нем.