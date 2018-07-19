ДТП с актером популярного в Украине сериала: врачи рассказали, что с ним

Состояние звезды сериала "Вверх тормашками", украинского актера Олеся Федорченко, который в воскресенье, 15 июля, попал в ДТП на трассе Львов-Мукачево, остается тяжелым.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на сотрудников одной из львовских клиник, актер театра Марии Заньковецкой находится без сознания в реанимации, в это время врачи борются за его жизнь.

"Состояние пациента тяжелое. Он без сознания в реанимации на искусственной вентиляции легких. Все операции, которые нужно провести, уже сделаны. У него тяжелая комбинированная травма, многочисленные переломы. Врачи борются за его жизнь", - рассказал журналистам врач Василий Обаранець.

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Отмечается, что во вторник, 17 июля, в соцсетях друзья Олеся Федорченко провели активную кампанию по сбору крови и средств для артиста. По состоянию на 18 июля порядка 30 человек стали донорами.

Напомним, согласно данным Facebook-сообщества "МотоДопомога", будучи за рулем мотоцикла, артист угодил в лужу разлитого на дороге масла, не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом. В результате столкновения Олесь Федорченко получил тяжелую политравму и травматическую ампутацию ноги.

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