Друзья Ефремова раскрыли всю правду о его личной жизни: актер бил жен и "подсаживал на алкоголь"

Друзья российского актера Михаила Ефремова, который в начале июня устроил смертельное ДТП в Москве, раскрыли неприятную правду о его личной жизни.

По их словам, артист часто бил своих жен, а также имел множество любовниц, которые тоже терпели рукоприкладство. Знакомые Ефремова рассказали детали изданию "Комсомольская правда".

Помимо избиений, актер также "подсадил" некоторых своих пассий на алкоголь. В частности, его четвертая супруга Ксения Качалина так и не сумела справиться с пагубной зависимостью.

Роман с актрисой, которая была с ним во время ДТП: раскрыта тайна

Окружение Михаила Ефремова также раскрыло его тайный роман с актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой. Сразу после аварии артист отправился не к себе домой, а в ее квартиру, откуда его забрала полиция. Сейчас Ефремов сидит под домашним арестом в своих апартаментах, где живет вместе с пятой женой Софьей Кругликовой. Интересно, что Ефремов просил разрешить Белоусовой, как близкому человеку приходить к нему по адресу его домашнего ареста. При этом даже бывшие супруги актера, матери его детей, не имеют такой возможности.

Актрису Дарью Белоусову называют любовницей Ефремова MK. Ru

"Белоусовой все же не разрешили приходить к Ефремову, потому что она не родственница. Даже бывшим женам не разрешено навещать его на домашнем аресте. Не знаю, кто ему Белоусова. Я не спрашиваю о личной жизни. Михаила поддерживает жена, которая его любит и сильно за него переживает", – рассказал изданию адвокат и друг актера Эльман Пашаев.

Коллега Ефремова, артист театра "Ленком" Виктор Раков отметил, что в 2018 году Белоусова развелась, а в 2019-м за ней начал ухаживать Ефремов. С осени прошлого года их часто видели вместе в квартире Дарьи в Москве. Более того, сотрудницаМХТ Чехова и жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова добавила, что Михаил Ефремов даже некоторое время жил вместе с Белоусовой.

"Последнее время Ефремов жил у Дарьи. А жена на даче с детьми всю самоизоляцию сидела. У пятой жены актера Сони, видимо, уже не хватало сил терпеть пьянство и наркоманию мужа", – указала Бронзова.

Один из знакомых Ефремова, в свою очередь, рассказал, что с Дарьей у актера были серьезные отношения. Он оплачивал ей съемную квартиру, но от жены уходить не собирался.

"Миша никогда не считался верным мужем. У него постоянно были женщины плюс к женам. В его любовницах были и актрисы, и работницы театра, но я не буду называть имен. От Олега Ефремова он взял мужское очарование, его отец был не промах в этом деле. И Миша пользовался большим успехом у прекрасного пола", – поделился источник.

Как Ефремов бил своих женщин: оставил шрам на всю жизнь

Ранее режиссер Валерий Сергеев заявил: Ефремов "истязал женщин", от него многие душевно и физически пострадали.

Михаил Ефремов с пятой женой Софьей Кругликовой Журнал "Домашний очаг"

"Миша Ефремов поднимал руку на женщин. А женщины его любили и все терпели. Запомнившаяся история, когда он в порыве гнева запустил чашкой в свою возлюбленную, актрису Наталью Ионову. Только за то, что она посмела ему возразить, а он этого не выносил. Чашка разбилась, и осколок рассек девушке губу. У нее остался шрам на всю жизнь. Потом она не выдержала его вспышек гнева, ушла и из театра, которым руководил Ефремов, и из профессии", – поделился правдой Сергеев.

По его словам, скандальный актер "поломал жизнь" многим молодым актрисам: в театре "Современник-2", где Ефремов был художественным руководителем, девушки нередко "проходили через его постель".

Первая жена Михзаила Ефремова Елена Гольянова Журнал "Домашний очаг"

"Он был неуемным в этом плане, менял одну, другую. Он принял Асю Воробьеву завлитом "Современника-2" через постель, не погнушавшись, что она на тот момент была женой Антона Табакова. Она родила ему сына Никиту. И актрису Евгению Добровольскую тоже принял в труппу коллектива таким же образом, она стала его третьей женой, тоже родила сына. Из-за его пьянок театр штормило. Директор "Современника-2" мне плакался, что, приехав на гастроли, Миша запил и по пьяной лавочке поменял заявленный репертуар, оставил в афише один и тот же спектакль. Но спорить с Мишей было бесполезно, иначе он лез в драку", – заключил режиссер.

Ефремов "подсаживал" женщин на алкоголь и наркотики

Сергеев также указал, что рядом с Михаилом Ефремовым многие женщины становились зависимыми от алкоголя или наркотиков.

"Всех своих жен он подсаживал на выпивку. Ася Воробьева настрадалась от него и сбежала. На его третью жену Евгению Добровольскую достаточно посмотреть – все на лице написано. Четвертая жена Ксения Качалина спивается. Пятая жена Соня до последнего терпела пьяные дебоши Ефремова", – отметил он.

Третья жена Ефремова Евгения Добровольская Журнал "Домашний очаг"

Коллега актера Татьяна Бронзова, в свою очередь, добавила:

"Выпив, он проявлял агрессию. Он совсем не добрый человек. Веселый среди друзей, а если кто-то ему будет перечить, то может ударить. И тогда уж не разбирается, кто перед ним – мужчина, женщина или старик. В милицию его не раз забирали. Ефремов, кстати, так в армии оказался. Избил пожилого ветерана, который сделал ему замечание. Чтобы Мишу не упекли в тюрьму, отец его отправил в арэ мию. Позже Ефремова уволил его же отец из театра за то, что он покалечил одного человека – сильно ему ударил в пах. Тот человек не может иметь детей. Против Миши возбудили уголовное дело, но закрыли его благодаря связям".

По словам знакомых, Михаил Ефремов неоднократно избивал своих жен и любовниц – те появлялись потом на публике с синяками

"И жен своих бил. Все было. Женя Добровольская много от него вынесла. Приходила в театр с синяком под глазом, и мы знали, кто синяк ей поставил. Очень плохое влияние на него оказала четвертая жена Ксения Качалина. Она свела его с наркотиками. Помню, поехали на гастроли с театром. Должны были играть спектакль "Борис Годунов". Миша играл Самозванца. И вдруг он утром ко мне приходит: "Я не могу сегодня играть. Вызывайте Андрея Панина из второго состава". Я спрашиваю: "Что случилось?" "Сильно болит горло. Еле дышу". Я вызвала врача. Доктор мне потом говорит: "Да какая простуда, у него все обожжено. Это кокаин. Лишнее он принял, надышался". Тогда мы впервые с этим столкнулись", – заявили в окружении артиста.

Четвертая супруга Ефремова Ксения Качалина (мать Анны-Марии) kulturologia.ru

Отметим, Михаил Ефремов был женат пять раз, у него шестеро детей.

Первой супругой была актриса Елена Гольянова.

Второй раз женился на филологе Асе Воробьевой. У пары родился сын Никита.

Третьей женой стала актриса Евгения Добровольская. В этом браке появился сын Николай.

Четвертая жена – актриса Ксения Качалина, родила дочь Анну Марию.

Нынешняя супруга – звукорежиссер Софья Кругликова. В этом браке родились трое детей: Вера (2005 г.), Надежда (2007 г.), Борис (2010 г.).

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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