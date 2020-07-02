Друзья Ефремова раскрыли всю правду о его личной жизни: актер бил жен и "подсаживал на алкоголь"
Друзья российского актера Михаила Ефремова, который в начале июня устроил смертельное ДТП в Москве, раскрыли неприятную правду о его личной жизни.
По их словам, артист часто бил своих жен, а также имел множество любовниц, которые тоже терпели рукоприкладство. Знакомые Ефремова рассказали детали изданию "Комсомольская правда".
Помимо избиений, актер также "подсадил" некоторых своих пассий на алкоголь. В частности, его четвертая супруга Ксения Качалина так и не сумела справиться с пагубной зависимостью.
Роман с актрисой, которая была с ним во время ДТП: раскрыта тайна
Окружение Михаила Ефремова также раскрыло его тайный роман с актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой. Сразу после аварии артист отправился не к себе домой, а в ее квартиру, откуда его забрала полиция. Сейчас Ефремов сидит под домашним арестом в своих апартаментах, где живет вместе с пятой женой Софьей Кругликовой. Интересно, что Ефремов просил разрешить Белоусовой, как близкому человеку приходить к нему по адресу его домашнего ареста. При этом даже бывшие супруги актера, матери его детей, не имеют такой возможности.
"Белоусовой все же не разрешили приходить к Ефремову, потому что она не родственница. Даже бывшим женам не разрешено навещать его на домашнем аресте. Не знаю, кто ему Белоусова. Я не спрашиваю о личной жизни. Михаила поддерживает жена, которая его любит и сильно за него переживает", – рассказал изданию адвокат и друг актера Эльман Пашаев.
Коллега Ефремова, артист театра "Ленком" Виктор Раков отметил, что в 2018 году Белоусова развелась, а в 2019-м за ней начал ухаживать Ефремов. С осени прошлого года их часто видели вместе в квартире Дарьи в Москве. Более того, сотрудницаМХТ Чехова и жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова добавила, что Михаил Ефремов даже некоторое время жил вместе с Белоусовой.
"Последнее время Ефремов жил у Дарьи. А жена на даче с детьми всю самоизоляцию сидела. У пятой жены актера Сони, видимо, уже не хватало сил терпеть пьянство и наркоманию мужа", – указала Бронзова.
Один из знакомых Ефремова, в свою очередь, рассказал, что с Дарьей у актера были серьезные отношения. Он оплачивал ей съемную квартиру, но от жены уходить не собирался.
"Миша никогда не считался верным мужем. У него постоянно были женщины плюс к женам. В его любовницах были и актрисы, и работницы театра, но я не буду называть имен. От Олега Ефремова он взял мужское очарование, его отец был не промах в этом деле. И Миша пользовался большим успехом у прекрасного пола", – поделился источник.
Как Ефремов бил своих женщин: оставил шрам на всю жизнь
Ранее режиссер Валерий Сергеев заявил: Ефремов "истязал женщин", от него многие душевно и физически пострадали.
"Миша Ефремов поднимал руку на женщин. А женщины его любили и все терпели. Запомнившаяся история, когда он в порыве гнева запустил чашкой в свою возлюбленную, актрису Наталью Ионову. Только за то, что она посмела ему возразить, а он этого не выносил. Чашка разбилась, и осколок рассек девушке губу. У нее остался шрам на всю жизнь. Потом она не выдержала его вспышек гнева, ушла и из театра, которым руководил Ефремов, и из профессии", – поделился правдой Сергеев.
По его словам, скандальный актер "поломал жизнь" многим молодым актрисам: в театре "Современник-2", где Ефремов был художественным руководителем, девушки нередко "проходили через его постель".
"Он был неуемным в этом плане, менял одну, другую. Он принял Асю Воробьеву завлитом "Современника-2" через постель, не погнушавшись, что она на тот момент была женой Антона Табакова. Она родила ему сына Никиту. И актрису Евгению Добровольскую тоже принял в труппу коллектива таким же образом, она стала его третьей женой, тоже родила сына. Из-за его пьянок театр штормило. Директор "Современника-2" мне плакался, что, приехав на гастроли, Миша запил и по пьяной лавочке поменял заявленный репертуар, оставил в афише один и тот же спектакль. Но спорить с Мишей было бесполезно, иначе он лез в драку", – заключил режиссер.
Ефремов "подсаживал" женщин на алкоголь и наркотики
Сергеев также указал, что рядом с Михаилом Ефремовым многие женщины становились зависимыми от алкоголя или наркотиков.
"Всех своих жен он подсаживал на выпивку. Ася Воробьева настрадалась от него и сбежала. На его третью жену Евгению Добровольскую достаточно посмотреть – все на лице написано. Четвертая жена Ксения Качалина спивается. Пятая жена Соня до последнего терпела пьяные дебоши Ефремова", – отметил он.
Коллега актера Татьяна Бронзова, в свою очередь, добавила:
"Выпив, он проявлял агрессию. Он совсем не добрый человек. Веселый среди друзей, а если кто-то ему будет перечить, то может ударить. И тогда уж не разбирается, кто перед ним – мужчина, женщина или старик. В милицию его не раз забирали. Ефремов, кстати, так в армии оказался. Избил пожилого ветерана, который сделал ему замечание. Чтобы Мишу не упекли в тюрьму, отец его отправил в арэ мию. Позже Ефремова уволил его же отец из театра за то, что он покалечил одного человека – сильно ему ударил в пах. Тот человек не может иметь детей. Против Миши возбудили уголовное дело, но закрыли его благодаря связям".
По словам знакомых, Михаил Ефремов неоднократно избивал своих жен и любовниц – те появлялись потом на публике с синяками
"И жен своих бил. Все было. Женя Добровольская много от него вынесла. Приходила в театр с синяком под глазом, и мы знали, кто синяк ей поставил. Очень плохое влияние на него оказала четвертая жена Ксения Качалина. Она свела его с наркотиками. Помню, поехали на гастроли с театром. Должны были играть спектакль "Борис Годунов". Миша играл Самозванца. И вдруг он утром ко мне приходит: "Я не могу сегодня играть. Вызывайте Андрея Панина из второго состава". Я спрашиваю: "Что случилось?" "Сильно болит горло. Еле дышу". Я вызвала врача. Доктор мне потом говорит: "Да какая простуда, у него все обожжено. Это кокаин. Лишнее он принял, надышался". Тогда мы впервые с этим столкнулись", – заявили в окружении артиста.
Отметим, Михаил Ефремов был женат пять раз, у него шестеро детей.
Первой супругой была актриса Елена Гольянова.
Второй раз женился на филологе Асе Воробьевой. У пары родился сын Никита.
Третьей женой стала актриса Евгения Добровольская. В этом браке появился сын Николай.
Четвертая жена – актриса Ксения Качалина, родила дочь Анну Марию.
Нынешняя супруга – звукорежиссер Софья Кругликова. В этом браке родились трое детей: Вера (2005 г.), Надежда (2007 г.), Борис (2010 г.).
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.