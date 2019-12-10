Дружил с Кобзоном, судился с Шурой: какие отношения были у Лужкова с российскими звездами

10 декабря на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По данным СМИ, он скончался после операции на сердце.

За свою жизнь Лужков успел отличиться большим количеством скандалов, а также поругаться со многими артистами. OBOZREVATEL предлагает узнать о том, с кем и звезд российского шоубизнеса он дружил, а с кем, наоборот, враждовал.

Юрий Лужков varlamov.ru

Певец Лев Лещенко отметил, что смерть Лужкова — "большая потеря" для страны.

"Он был неким ориентиром порядочности, настоящий лидер отечества. Очень открытый в личном быту человек. Он заложил тот фундамент, на который сейчас опирается Москва", — заявил Лев Лещенко.

Лев Лещенко Ридус

Лещенко поддерживал хорошие отношения с Лужковым при его жизни. Однажды совместно с Иосифом Кобзоном они составили трио, которым выступили с песней в эфире канала РТР.

Сам Лужков называл кончину Кобзона настоящей трагедией.

"Любой уход из жизни - это трагедия, трагедия семьи. Это очень тяжелая весть. Когда человек уходит, все это очень печально. Тем более в данном случае речь идет о человеке, которого знает вся страна", - говорил Лужков

Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и Юрий Лужков Скриншот из видео

А вот с Шурой Лужков был не в лучших отношениях. Так, артист даже судился с ним из-за квартиры, которую приобрел в 2003 году. Шура, обвинил сына экс-мэра Москвы Александра в причастности к попытке отобрать его жилье.

Шура vladtime.ru

Не дружил с бывшим мэром столицы РФ и Сергей Шнуров. Долгое время концерты "Ленинграда" в Москве были запрещены.

"Этот вопрос скорее к Юрию Лужкову, чем ко мне. Группе "Ленинград" запрещено выступать в Москве, и все! Есть некое официальное письмо, в котором по поводу нашей группы написано: "Не рекомендовано". Почему? Кем? Непонятно. А тратить свое время на выяснение этих вопросов я не хочу. Я не хочу бороться за право выступать в Москве", - комментировал ситуацию Шнуров.

Сергей Шнуров hellomagazine.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в субботу, 7 декабря, нашли мертвым замкомандира российского Президентского полка Романа Лотвина.

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