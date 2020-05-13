Друг российского актера Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский, заявил, что после расставания с Анастасией Заворотнюк артиста как будто подменили.

Так, в интервью изданию Sobesednik.ru мужчина заявил, что роман с Заворотнюк был самым счастливым периодом жизни Жигунова.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов vokrug.tv

По словам Заграевского, после разрыва с Заворотнюк Жигунов стал более сдержанным. А также забросил дачу, на которой проводил все свое время в период романа с актрисой.

"Если мы хотим понимать, что такое для Жигунова история с Настей Заворотнюк, мы должны знать предысторию дачи всеми нами любимого актера. Дача для Сергея была всем на свете! У меня сложилось впечатление, что он в жизни ничего так не любил, как эту дачу. Он здесь вылизывал каждый уголочек, каждую деревяшку, лично руководил рабочими. После расставания с Настей Заворотнюк Сергея как подменили. Он сдержанно здоровался, не было уже той открытой жигуновской улыбки, перестал мне показывать свои дачные новшества. Раньше, как только что-то построит, сделает новый пруд или придумает новый дизайн дорожек – всегда меня приглашал оценить, похвастаться. Вскоре после ухода Насти исчез отсюда и Жигунов", – говорит мужчина.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов starhit.ru

Также Заграевский прокомментировал новый роман Жигунова с Викторией Ворожбит:

"Искренне желаю ему счастья, чтобы у него никогда не было больше столь горького расставания, как с Настей. Хотя, наверное, такая сильная любовь бывает один раз в жизни…"

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов musring.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк и коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов плохо с ней обращался, когда у них был роман.

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