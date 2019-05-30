Друг Зеленского выступил за отмену запрета российских фильмов в Украине

Совладелец группы "Квартал 95" и друг президента Владимира Зеленского Андрей Яковлев предложил пересмотреть запрет на показ в Украине кинопродукции российского производства.

Так, об этом она заявил в интервью изданию "Детектор медиа". "Мне кажется, что этот запрет должен меняться. У нас же все довели до гротеска. Я читал список запрещенных проектов, среди них есть "Паровозик из Ромашкова". Как это смотрится со стороны? Конечно, среди российских актеров и режиссеров есть одиозные личности, которые занимаются пропагандой и откровенно высказываются против Украины. Таким, конечно, нужно запрещать въезд и контент", — высказался Яковлев.

Андрей Яковлев Фото: Proman Ukraine

Также бизнесмен добавил, что нужно разделять людей на тех, кто занимается пропагандой и тех, кто поддерживает Украину. Ведь, по его словам, "у нас запрещали въезд всем подряд".

"А бывают такие ситуации, когда Ахеджакова, которая поддерживает Украину, снимается в одном фильме с одиозными личностями. Например, запретили "Иронию судьбы", и только недавно ее разблокировали. Во всем нужен здравый смысл. Нужно разбирать каждый конкретный пример", — подытожил Яковлев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2017 году Госкино предоставило полный список фильмов и сериалов, запрещенных для показа в Украине с 2014 — всего 589 фильмов и сериалов.

Сейчас перечень насчитывает уже более 700 картин.

В ноябре 2018 года в Украине запретили к показу фильм "Любовь в большом городе-2", главную роль в котором сыграл Владимир Зеленский.

Кроме того, запретили четвертую, пятую и шестую части криминальной саги "Бандитский Петербург".

Одним из самых громких стал запрет "Сватов".

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