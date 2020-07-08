Друг Павла Прилучного слил видео их отдыха с Карпович

В сети появилось видео с совместного отдыха Павла Прилучного и Мирославы Карпович в Крыму. Напомним, что актеров, которым приписывают роман, уже ранее видели на аннексированном полуострове вместе с детьми Павла.

Соответствующий ролик опубликовал в своих соцсетях друг актера Илья Васильев, передает Telegram-канал "Только никому". На нем фигурирует Прилучный и сам Васильев, а за кадром, по словам инсайдеров, отчетливо слышен голос Карпович (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Друг Павла Прилучного запостил stories с яхты, где отдыхает актер с детьми, и на видео отчетливо слышится голос Мирославы Карпович. Отнекиваться уже бесполезно", – говорится в заявлении канала.

Илья Васильев и Павел Прилучный отдыхают на яхте (Instagram Ильи Васильева)

Отметим, что сами Прилучный и Карпович информацию о своем романе не подтверждают. Так, недавно Павел на личной странице в Instagram обращался к людям с просьбой перестать приписывать ему "несуществующие истории".

При этом очевидцы не раз публиковали совместные фото актеров. Сначала Карпович и Прилучного заметили на совместном шоппинге в Москве, затем их сфотографировали в Крыму – артисты вместе с детьми Прилучного отправлялись кататься на яхте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце призналась, что актер Павел Прилучный, с которым они развелись 15 июня 2020 года, плохо к ней относился и пытался ее запугать.