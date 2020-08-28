Друг о смерти Панина: произошло что-то ужасное, он отчаянно боролся

Российский актер Игорь Миркурбанов прокомментировал обстоятельства смерти своего друга и коллеги Андрея Панина. Артист умер 6 марта 2013 года от черепно-мозговой травмы.

По словам Миркурбанова, он не верит официальной версии случившегося, что Панин мог упасть будучи пьяным и получить травму. Актер считает, что с его другом "произошло что-то ужасное". Об этом шла речь в программе "Судьба человека" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Думаю, с ним произошло что-то ужасное. Я не знаю всех подробностей. Андрей был в прекрасной форме. Он не пил водку, тщательно следил за собой при выборе спиртных напитков. Пил только белое вино. Он очень следил за здоровьем и за своей формой. Панин страдал, да, но это не было алкогольным забытьем. Случиться могло что-то из ряда вон, чтобы он сорвался", – заявил Миркурбанов.

Игорь Миркурбанов рассказал о странной смерти Андрея Панина (скриншот с видео)

Также Миркурбанов вспомнил последнюю встречу с Паниным незадолго до его гибели. Актер отметил: он до сих пор переживает, что не смог прийти на помощь другу.

"Мы встретились на "Мосфильме", он как раз приехал с отдыха – загорелый, стройный, красивый невероятно. Он все делал легко и шутя. По крайней мере, так было в наших отношениях. При этом Андрея можно было с уверенностью назвать очень сильным и глубоким человеком. Мне горько от того, что я иногда осознаю – ему было больно, он страдал. Андрей отчаянно боролся за свою жизнь. Так мне кажется", – подытожил Миркурбанов.

Андрей Панин (фото – m.russia.tv)

Напомним: Андрея Панина нашли мертвым в собственной квартире с травмой головы 6 марта 2013 года. Следствие пришло к выводу, что смерть актера не была насильственной: он упал дома и сильно ударился головой. Тем не менее, ряд друзей и поклонников артиста уверены, что его убили. На момент смерти Панину было 50 лет.

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