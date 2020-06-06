Известный советский актер, народный артист РФ Михаил Кокшенов, который умер на 84-м году жизни 5 июня, в последнее время "угасал на глазах".

Об этом рассказал его близкий друг, сатирик Аркадий Инин. Он опроверг информацию о том, что артист сражался с онкологическим заболеванием, передает starhit.ru.

"Миша три года находился в тяжелейшем состоянии после инсульта. То лучше ему было, то хуже. Так же и ел: то сам, то приходилось кормить. Привычного общения с Мишей уже давно не было. Услышать его – уже счастье. Подробности о друге узнавал через его жену Наташу. Она сделала для супруга все: сиделки, массажисты, лучшие реабилитационные центры", – рассказал он.

"Мы чувствовали, рано или поздно это случится. Последние месяцы Миша лежал в подмосковной больнице. Его привезли туда в тяжелом состоянии – сразу направили в реанимацию. Онкологическое заболевание? Нет, первый раз о нем слышу", – добавил Инин.

Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода" Фото: spletnik.ru

Напомним, Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, и даже успел попробовать себя в роли режиссера. Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых известных фильмах 84-летнего артиста.

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