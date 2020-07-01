Друг Харламова из Comedy Club рассказал о страданиях комика из-за Асмус

Комик Гарик Харламов тяжело переживал критику и нападки в сети, которые свалились на него и его супругу Кристину Асмус после выхода фильма "Текст". Вероятно, негатив со стороны общества после порно-сцены в "Тексте", в которой сыграла Асмус, и стал одной из причин для разрушения их брака.

Такое мнение высказал основатель Comedy Club Production, колега и друг Харламова Артур Джанибекян в ток-шоу "Просто о сложном", пишет "Комсомольская правда". По его словам, Харламову "было очень больно из-за обрушившихся на него и на Кристину критики и издевок".

"При этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую его во всех смыслах этого слова, и считаю, что, ну да, это одна часть и одно проявление этого информативного общества", – рассказал основатель Comedy Club Production.

Джанибекян и Харламов 24СМИ

Продюсер считает, что Гарик должен быть готов к любым проявлениям агрессии, поскольку он несет ответственность за семь миллионов своих подписчиков в Instagram.

"Никто из них, когда подписывался, с тобой не подписывал договор о том, что он умный, целесообразно мыслящий, нормальный человек. Среди них очень большое количество условно ненормальных, ненормальных в моем понимании, но в их понимании – это абсолютно нормально. Ну что поделаешь, это жизнь", – пояснил Джанибекян.

Харламов и Асмус с дочкой WomanHit.ru

Отметим, фильм "Текст" вышел на экраны 14 октября 2019 года и сразу же вызвал громкий скандал. Одним из самых обсуждаемых эпизодов картины режиссера Клима Шипенко стала постельная сцена главных героев. Кристина Асмус снялась вместе с Иваном Янковским, актеры убедительно сыграли любовников, многие зрители поверили, что секс в кадре был настоящим.

После выхода ленты сразу же поползли слухи о возможном разводе пары Харламова и Асмус. Кроме того, на Кристину и Гарика свалилась огромная волна хейта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть совместная 6-летняя дочь Анастасия.