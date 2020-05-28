Историк моды и ведущий "Модного приговора" Александр Васильев прокомментировал ситуацию с певицей Надеждой Бабкиной, которую обвиняют в том, что она не лечилась в больнице от коронавируса, а делала пластическую операцию.

В интервью изданию Sobesednik.ru ведущий заявил, что артистка сейчас выглядит здоровой благодаря косметике.

Надежда Бабкина iz.ru

"Она перед съемками, естественно, накрасила губы, ресницы. Не зря же говорят, что красота женщины часто находится в ее косметичке. А люди этого не понимают. Если с Надежды Георгиевны все смыть, то, конечно, она уже не будет выглядеть такой здоровой. Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее. А если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, очень красивые, пусть и вставные зубы, то это будет еще более хорошее впечатление. А что они хотят, эти подписчики? Увидеть Надежду пожилой, морщинистой, беззубой и седой? Такого никогда не будет. В общем, в этих разговорах есть доля зависти. Я полностью на стороне Надежды Георгиевны", – заявил Васильев.

Надежда Бабкина unian.net

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что поклонники российской певицы Надежды Бабкиной, которая месяц находилась в больнице, начали сомневаться в том, что 70-летняя артистка действительно перенесла тяжелую болезнь.