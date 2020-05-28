Друг Бабкиной ответил на травлю певицы из-за коронавируса
Историк моды и ведущий "Модного приговора" Александр Васильев прокомментировал ситуацию с певицей Надеждой Бабкиной, которую обвиняют в том, что она не лечилась в больнице от коронавируса, а делала пластическую операцию.
В интервью изданию Sobesednik.ru ведущий заявил, что артистка сейчас выглядит здоровой благодаря косметике.
"Она перед съемками, естественно, накрасила губы, ресницы. Не зря же говорят, что красота женщины часто находится в ее косметичке. А люди этого не понимают. Если с Надежды Георгиевны все смыть, то, конечно, она уже не будет выглядеть такой здоровой. Каждая женщина, если подкрасит губы, станет симпатичнее. А если к этому добавить маникюр, дорогую одежду, очень красивые, пусть и вставные зубы, то это будет еще более хорошее впечатление. А что они хотят, эти подписчики? Увидеть Надежду пожилой, морщинистой, беззубой и седой? Такого никогда не будет. В общем, в этих разговорах есть доля зависти. Я полностью на стороне Надежды Георгиевны", – заявил Васильев.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что поклонники российской певицы Надежды Бабкиной, которая месяц находилась в больнице, начали сомневаться в том, что 70-летняя артистка действительно перенесла тяжелую болезнь.