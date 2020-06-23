Друг Асмус рассказал подробности о разводе с Харламовым

Размолвки между российской актрисой Кристиной Асмус и комиком Гариком Харламовым произошли давно и речь об их разводе также неоднократно поднималась.

В близком окружении актеров никто не удивился после сообщения о разрыве отношений Асмус и Харламова. Об этом рассказал их совместный друг, пожелавший остаться анонимным, пишет "Московский комсомолец".

Собеседник издания добавил, что представители Асмус решили оградить ее от всяческого общения с прессой.

Харламов и Асмус с дочкой Настей HELLO! Russia

"Я не думаю, что будут какие-либо публичные отчеты от них. Гарик и Кристина комментируют свой развод только через Instagram. Лично меня абсолютно не удивила новость об их расставании. Представители Кристины всеми силами пытаются оградить ее от общения с журналистами. Возможно, позже она сможет что-то сказать о личной жизни, но сейчас – нет", – поделился источник.

Отметим, Гарик Харламов и Кристина Асмус начали бракоразводный процесс около полутора месяцев назад – в начале мая 2020. Артисты не сообщали об этом прессе, пока процесс не вышел на "финишную прямую". По их словам, все вопросы с недвижимостью и совместно нажитым имуществом они решат без конфликтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно о том, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус разводятся спустя 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть совместная 6-летняя дочь Анастасия.