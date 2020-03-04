Дрался в вазелине, танцевал стриптиз и ел волосы: чем известен солист Little Big

В 2020 году группа Little Big представит Россию на Евровидении в Роттердаме. Основателем и солистом коллектива является Илья Прусикин, который также снимается в видео для популярного юмористического канала на Youtube "КликКлак".

Контент канала весьма является шокирующим - порой участникам приходится делать достаточно странные вещи, например, есть чужие волосы, нырять в бассейн с навозом или же драться намазавшись вазелином. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, чем занимается солист Little Big, кроме музыки.

Во время одного из выпусков шоу, Прускина и его "коллег" привязали над бассейном наполненным навозом. Каждый раз, когда один из участников перерезал веревку, кто-то падал в него. Правда, солисту Little Big повезло - он остался единственным, кому удалось уберечься от навоза.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Также, Прусикину пришлось приклеить себе бороду из волос своих друзей, которые были "изъяты" с разных частей их тел. При этом, главной задачей для музыканта было поесть так, чтобы волосы не попали к нему в рот.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

В одном из выпусков шоу Прусикин танцевал стриптиз для своего друга.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Одним из самых запоминающихся эпизодов для поклонников шоу был выпуск, в котором участникам пришлось измазавшись вазелином драться в детском бассейне.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что лидер группы Little Big Илья Прусикин вспомнил, как однажды его послал Владимир Зеленский.

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