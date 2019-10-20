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20 октября • обновлено в 04:46
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Лесе Никитюк — 32: самые горячие фото экс-ведущей "Орла и Решки"

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19 октября известной украинской телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 32 года.

В честь праздника OBOZREVATEL собрал самые горячие фото бывшей телеведущей "Орла и Решки", а также рассказывает, как же она стала знаменитой.

Наиболее известная по передаче “Орел и решка”, Леся Никитюк родилась 19 октября 1987, в городе Хмельницкий.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Viva

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"Зачем так откровенно?" Никитюк восхитила сеть стройным телом

Она активно участвовала в КВН, после чего подалась на шоу “Рассмеши комика”.

Никитюк на "Рассмеши комика"

Никитюк на "Рассмеши комика"

Скрин с видео

Получив первую славу, она успешно выигрывала в передаче трижды. После чего в 2012 она стала новой ведущей "Орла и решки". За свою прекрасную работ и славу она была номинирована на национальную телевизионную премию "Телетриумф" как ведущая развлекательной программы.

Никитюк с мишкой

Никитюк с мишкой

Инстаграм Никитюк

В 2018 году телеведущая участвовала в проекте "Танцы со звездами". Судьи часто критиковали Лесю Никитюк за отсутствие пластичности. Однако несколько месяцев проекта все же дали свой результат, ведь в 2018 году Леся согласилась на смелую фотосессию для мужского глянца XXL.

Предлагаем посмотреть на самые горячие фото красотки.

Никитюк без белья

Никитюк без белья

XXL

Никитюк раздевается

Никитюк раздевается

XXL

Никитюк в белье

Никитюк в белье

XXL

Голая Никитюк

Голая Никитюк

XXL

Никитюк в купальнике

Никитюк в купальнике

Инстаграм Никитюк

Никитюк на море

Никитюк на море

Инстаграм Никитюк

Сексуальная Никитюк

Сексуальная Никитюк

Инстаграм Никитюк

Никитюк в ванной

Никитюк в ванной

Инстаграм Никитюк

Никитюк в ночнушке

Никитюк в ночнушке

Инстаграм Никитюк

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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Автор
Мария Охота Мария Охота
Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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