Лесе Никитюк — 32: самые горячие фото экс-ведущей "Орла и Решки"

19 октября известной украинской телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 32 года.
В честь праздника OBOZREVATEL собрал самые горячие фото бывшей телеведущей "Орла и Решки", а также рассказывает, как же она стала знаменитой.
Наиболее известная по передаче “Орел и решка”, Леся Никитюк родилась 19 октября 1987, в городе Хмельницкий.
Леся Никитюк
Viva
Она активно участвовала в КВН, после чего подалась на шоу “Рассмеши комика”.
Никитюк на "Рассмеши комика"
Скрин с видео
Получив первую славу, она успешно выигрывала в передаче трижды. После чего в 2012 она стала новой ведущей "Орла и решки". За свою прекрасную работ и славу она была номинирована на национальную телевизионную премию "Телетриумф" как ведущая развлекательной программы.
Никитюк с мишкой
Инстаграм Никитюк
В 2018 году телеведущая участвовала в проекте "Танцы со звездами". Судьи часто критиковали Лесю Никитюк за отсутствие пластичности. Однако несколько месяцев проекта все же дали свой результат, ведь в 2018 году Леся согласилась на смелую фотосессию для мужского глянца XXL.
Предлагаем посмотреть на самые горячие фото красотки.
Никитюк без белья
XXL
Никитюк раздевается
XXL
Никитюк в белье
XXL
Голая Никитюк
XXL
Никитюк в купальнике
Инстаграм Никитюк
Никитюк на море
Инстаграм Никитюк
Сексуальная Никитюк
Инстаграм Никитюк
Никитюк в ванной
Инстаграм Никитюк
Никитюк в ночнушке
Инстаграм Никитюк
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.
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