Лесе Никитюк — 32: самые горячие фото экс-ведущей "Орла и Решки"

19 октября известной украинской телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 32 года.

В честь праздника OBOZREVATEL собрал самые горячие фото бывшей телеведущей "Орла и Решки", а также рассказывает, как же она стала знаменитой.

Наиболее известная по передаче “Орел и решка”, Леся Никитюк родилась 19 октября 1987, в городе Хмельницкий.

Леся Никитюк Viva

Она активно участвовала в КВН, после чего подалась на шоу “Рассмеши комика”.

Никитюк на "Рассмеши комика" Скрин с видео

Получив первую славу, она успешно выигрывала в передаче трижды. После чего в 2012 она стала новой ведущей "Орла и решки". За свою прекрасную работ и славу она была номинирована на национальную телевизионную премию "Телетриумф" как ведущая развлекательной программы.

Никитюк с мишкой Инстаграм Никитюк

В 2018 году телеведущая участвовала в проекте "Танцы со звездами". Судьи часто критиковали Лесю Никитюк за отсутствие пластичности. Однако несколько месяцев проекта все же дали свой результат, ведь в 2018 году Леся согласилась на смелую фотосессию для мужского глянца XXL.

Предлагаем посмотреть на самые горячие фото красотки.

Никитюк без белья XXL

Никитюк раздевается XXL

Никитюк в белье XXL

Голая Никитюк XXL

Никитюк в купальнике Инстаграм Никитюк

Никитюк на море Инстаграм Никитюк

Сексуальная Никитюк Инстаграм Никитюк

Никитюк в ванной Инстаграм Никитюк

Никитюк в ночнушке Инстаграм Никитюк

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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