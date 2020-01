Выступал в Крыму, а потом на "Квартале": Dr. Alban признался о помощи Зеленского для въезда в Украину

Шведский певец Dr. Alban, который выступил в новогоднем шоу "Вечерний квартал", заявил, что въехать в Украину ему помог президент Владимир Зеленский.

Об этом артист написал на своей странице в Instagram, поделившись также совместными фотографиями с украинским лидером (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Он уточнил, что ему был запрещен въезд в страну из-за предыдущего шоу в Крыму. Украинский полуостров в посте Dr. Alban назвал "спорным".

"С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", – написал певец.

Также в видео артиста в Instagram попал актер и юморист Степан Казанин. Он сказал Албану: "We love USA very much" ("мы очень любим США").

Добавим, Dr. Alban стал специальным гостем новогоднего выпуска шоу. Шведский 62-летний певец исполнил свой хит It's My Life и принял участие в одном из номеров "квартальщиков".

Как писал OBOZREVATEL, ранее продюсер Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить выступления в Киеве иностранных артистов, нарушивших законы Украины.

Речь шла, в частности, о двух концертах. В Киеве собирались выступить шведский музыкант Dr. Alban, внесенный в базу "Миротворец" после гастролей в оккупированном Крыму, а также российская певица Любовь Успенская, которая называла президента РФ Владимира Путина своим кумиром.

