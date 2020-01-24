Dr. Alban в Украине: в СБУ объяснили, как певец прошмыгнул после Крыма

Служба безопасности Украины прокомментировала приезд шведского певца Dr. Alban в Украину после посещения Крыма.

Так, как говорится в ответе СБУ на запрос Совета Общественного контроля НАБУ, на предмет незаконного посещения Крыма артистами проверяют только граждан России.

Dr. Alban и Владимир Зеленский Instagram @dralbanofficial

"В отношении указанного иностранца Службой безопасности Украины решения о запрете въезда на территорию Украины не принималось. Одновременно отмечаем, что согласно Закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" Служба безопасности Украины осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора", – говорится в официальном сообщении СБУ.

Кроме того, отмечается, что принятие мер в случае установления фактов нарушения правил пересечения государственной границы относится к компетенции ГНСУ.

Facebook @kontrolNABU

Как писал OBOZREVATEL, ранее продюсер Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить выступления в Киеве иностранных артистов, нарушивших законы Украины.

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