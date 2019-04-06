"Дошел до края": известный российский актер оказался на грани смерти

Известный российский актер Дмитрий Харатьян чуть не погиб из-за алкоголизма, которым он пытался заглушить глубокую депрессию.

Откровенное признание об опасной зависимости он сделал в студии программы Киры Прошутинской "Он и Она" на телеканале "ТВ Центр".

Актер неоднократно попадал в ДТП на почве алкогольного опьянения, которые могли закончиться летальным исходом. Жуткая депрессия у него была в 37 лет, затянувшись на полтора года.

"Мне ничего не помогало. Я тогда еще к врачам не обращался. Хотя зря, надо обращаться на самом деле к психотерапевтам. Не надо этого стесняться. Это уже тоже опыт. Я не хотел просыпаться. Я понимал, что утро. И я... опять закрывался одеялом и говорил: "Я не хочу, не хочу эту жизнь", – рассказал Харатьян.

Дмитрий Харатьян Облако картинок

Он отметил, что руки опустились до такой степени, что совершенно ничего не хотелось делать. Актер желал закрыться "и как бы уснуть".

"Но это не смерть. Это полное отрешение от внешнего мира. Я доходил до края несколько раз. Я реально не просто депрессией доходил, а просто алкоголем доходил", – признался он.

Харатьян считает, что пример его зависимости и последствий сможет вдохновить кого-то побороть алкоголизм, потому он не скрывает этого.

"Алкоголь, наркотики – это страшная беда, приводящая к смерти человека и к большим проблемам его близких, а, может, и к смерти. Мне просто повезло. Я мало людей видел, которые доходили до такого края. Большинства из них просто уже нет", – подчеркнул актер.

Дмитрий Харатьян в фильме "Гардемарины, вперед!"

Сейчас Харатьян ведет образ трезвенника. Он утверждает, что решил проблему с алкоголем еще 15 лет назад, а помогла ему в этом вера.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди звезд российского шоубиза многие зависимы от наркотиков или алкоголя, однако в этом редко признаются. Недавно откровенно подобное откровение сделала Лолита Милявская. Она рассказала, что подсела на наркотики, но с этой проблемой с трудом удалось справиться.

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