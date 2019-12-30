ДОРОШ научился танцевать балет с солисткой Национальной оперы Украины Еленой Горшуновой в новом видео “Вьюга”

ДОРОШ представил новый клип на авторскую песню “Вьюга”.

Исполнитель поделился собственной ежегодной традицией: — У меня есть такая традиция: каждый свой день рождения я пишу песню, таких песен уже, наверное, 25-30. Я написал “Вьюгу” еще год назад, на прошлый Новый год. В этом году мне подумалось: почему бы не поздравить всех украинцев, слушателей и зрителей, такой красивой лирической песней?

Режиссером видеоработы стал известный украинский клипмейкер Виктор Скуратовский. К слову, это не первая работа Скуратовского и артиста “M1 Agency”: клип “Останемся”, снятый в Барселоне, стал их творческим знакомством.

— У нас был план снять триллер, но не удалось: песня слишком лирическая и праздничная! — улыбается режиссер. — Мы пытались сделать все, чтобы вызвать у людей светлые новогодние эмоции. Сюжет клипа построен на взглядах влюбленных, на танце страсти, на эмоциональных взаимоотношениях мужчины и женщины.

Образ лирического героя воплотил сам ДОРОШ, а его возлюбленную сыграла балерина Елена Горшунова, солистка Национальной оперы Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!