Дорофеева засветила грудь в пикантном образе

Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло", Надя Дорофеева поделилась с поклонниками серией очередных пикантных фото.

В Instagram-аккаунте Дорофеева опубликовала снимки в образе зайчика Playboy из мюзикла "Ритм".

На фото звезда позирует в черном боди с глубоким декольте и колготках-сеточках. Образ дополнили бабочка на шее, высокие перчатки и хвостик зайчика.

"А вы уже видели мюзикл "Ритм"? Знаю, как вы много трудились и хотели, чтобы он всем понравился! Ребята, так и получилось! Браво! Каждый номер – восторг!" – подписала серию снимков артистка в микроблоге.

Надя Дорофеева в пикантном образе.

Надя Дорофеева в мюзикле "Ритм".

Надя Дорофеева в образе зайки Playboy.

Поклонники Дорофеевой пришли в восторг от нового образа певицы. В фотоблоге фанаты засыпали звезду лестными комплиментами.

Комментарии поклонников к образу Нади Дорофеевой.

Лестные комментарии пользователей сети к образу Нади Дорофеевой.

Комментарии фанатов к образу Нади Дорофеевой.

Не так давно OBOZREVATEL сообщал, что Дорофеева восхитила сеть постельным снимком в белье. Под фото звезда рассуждала о комплексах и принятии себя.