Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Дорофеева засветила грудь в откровенном топе и вызвала ажиотаж

1.2т Читать материал на украинском

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором сонная позирует в топе с очень глубоким декольте, которое подчеркивает ее грудь.

"Найди Владимира Дантеса. И вот вам сонная фотка из отпуска. Кажется это было так давно", – подписала Дорофеева.

Надя Дорофеева показала глубокое декольте

Надя Дорофеева показала глубокое декольте

Instagram@nadyadorofeeva

Новости
Седокова взбудоражила сеть огромной грудью в ярком наряде

Поклонники выразили восхищение Астафьевой. "Хоть ты и сонная, но все равно, такая красивая", "Какая красивая", "Надя, ты как яркий лучик, который все освещает и всех вдохновляет", "Милашка", "Тяжелая ночка была", – прокомментировали пользователи.

Дорофеева засветила грудь в откровенном топе и вызвала ажиотаж
Дорофеева засветила грудь в откровенном топе и вызвала ажиотаж
Дорофеева засветила грудь в откровенном топе и вызвала ажиотаж
Дорофеева засветила грудь в откровенном топе и вызвала ажиотаж
Дорофеева засветила грудь в откровенном топе и вызвала ажиотаж

Дорофеева засветила грудь в откровенном топе и вызвала ажиотаж

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева порадовала поклонников пикантным образом в прозрачном топе, через который было видно белый бюстгалтер.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Надя Дорофеева Владимир Дантес
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...