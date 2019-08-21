Дорофеева засветила грудь в откровенном топе и вызвала ажиотаж

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила поклонников пикантным снимком.
Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором сонная позирует в топе с очень глубоким декольте, которое подчеркивает ее грудь.
"Найди Владимира Дантеса. И вот вам сонная фотка из отпуска. Кажется это было так давно", – подписала Дорофеева.
Надя Дорофеева показала глубокое декольте
Instagram@nadyadorofeeva
Поклонники выразили восхищение Астафьевой. "Хоть ты и сонная, но все равно, такая красивая", "Какая красивая", "Надя, ты как яркий лучик, который все освещает и всех вдохновляет", "Милашка", "Тяжелая ночка была", – прокомментировали пользователи.
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева порадовала поклонников пикантным образом в прозрачном топе, через который было видно белый бюстгалтер.
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