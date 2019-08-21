Дорофеева засветила грудь в откровенном топе и вызвала ажиотаж

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором сонная позирует в топе с очень глубоким декольте, которое подчеркивает ее грудь.

"Найди Владимира Дантеса. И вот вам сонная фотка из отпуска. Кажется это было так давно", – подписала Дорофеева.

Надя Дорофеева показала глубокое декольте Instagram@nadyadorofeeva

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Поклонники выразили восхищение Астафьевой. "Хоть ты и сонная, но все равно, такая красивая", "Какая красивая", "Надя, ты как яркий лучик, который все освещает и всех вдохновляет", "Милашка", "Тяжелая ночка была", – прокомментировали пользователи.

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева порадовала поклонников пикантным образом в прозрачном топе, через который было видно белый бюстгалтер.

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