Дорофеева засветила голые ягодицы: сеть в восторге

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась горячим снимком.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором продемонстрировала подтянутые ягодицы.
Надя Дорофеева
Инстаграм
На фото Дорофеева в сексуальном кроп-топе со стразами и коротких черных шортиках сфотографирована в зеркале.
"Хорошо быть непослушной", - подписала кадр Надя.
Надя Дорофеева
Инстаграм
Надя Дорофеева
Инстаграм
Подписчики не смогли пройти мимо горячего снимка певицы, и засыпали ее комплиментами:
"Какая же ты прекрасная", "Самая лучшая малышка", "Девочка, ты супер", "Ты такая секси", "Надюша просто божественна".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Надя Дорофеева рассказала о ссорах и взаимоотношениях с коллегой по коллективу Позитивом.
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