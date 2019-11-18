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18 ноября • обновлено в 09:38
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Дорофеева засветила голые ягодицы: сеть в восторге

3.5т
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Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась горячим снимком.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором продемонстрировала подтянутые ягодицы.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Инстаграм

Новости
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На фото Дорофеева в сексуальном кроп-топе со стразами и коротких черных шортиках сфотографирована в зеркале.

"Хорошо быть непослушной", - подписала кадр Надя.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Инстаграм

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Инстаграм

Подписчики не смогли пройти мимо горячего снимка певицы, и засыпали ее комплиментами:

"Какая же ты прекрасная", "Самая лучшая малышка", "Девочка, ты супер", "Ты такая секси", "Надюша просто божественна".

Дорофеева засветила голые ягодицы: сеть в восторге
Дорофеева засветила голые ягодицы: сеть в восторге
Дорофеева засветила голые ягодицы: сеть в восторге
Дорофеева засветила голые ягодицы: сеть в восторге
Дорофеева засветила голые ягодицы: сеть в восторге

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Надя Дорофеева рассказала о ссорах и взаимоотношениях с коллегой по коллективу Позитивом.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
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