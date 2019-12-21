"Классная ж*па": полуголая Дорофеева взволновала сеть пикантным фото

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в полупрозрачном черном платье, засветив сексуальное белье и сочную "пятую точку". Отметим, что в руках Дорофеева держала снимок своего коллеги по сцене Позитива.

Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото: instagram/nadyadorofeeva

"Судя по всему этот декабрь на Позитиве", — написала певица.

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантного снимка Дорофеевой, и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети.

Надя Дорофеева в откровенном белье Фото: instagram/nadyadorofeeva

Соблазнительная Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в откровенном купальнике Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!