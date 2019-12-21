"Классная ж*па": полуголая Дорофеева взволновала сеть пикантным фото

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в полупрозрачном черном платье, засветив сексуальное белье и сочную "пятую точку". Отметим, что в руках Дорофеева держала снимок своего коллеги по сцене Позитива.
Надя Дорофеева
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/nadyadorofeeva
"Судя по всему этот декабрь на Позитиве", — написала певица.
Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантного снимка Дорофеевой, и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети.
Надя Дорофеева в откровенном белье
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Соблазнительная Надя Дорофеева
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева в пикантной фотосессии
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева в откровенном купальнике
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.
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