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21 декабря • обновлено в 13:52
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"Классная ж*па": полуголая Дорофеева взволновала сеть пикантным фото

2.3т
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Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в полупрозрачном черном платье, засветив сексуальное белье и сочную "пятую точку". Отметим, что в руках Дорофеева держала снимок своего коллеги по сцене Позитива.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/nadyadorofeeva

"Судя по всему этот декабрь на Позитиве", — написала певица.

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Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантного снимка Дорофеевой, и засыпали ее комплиментами.

"Классная ж*па": полуголая Дорофеева взволновала сеть пикантным фото
"Классная ж*па": полуголая Дорофеева взволновала сеть пикантным фото
"Классная ж*па": полуголая Дорофеева взволновала сеть пикантным фото
"Классная ж*па": полуголая Дорофеева взволновала сеть пикантным фото
"Классная ж*па": полуголая Дорофеева взволновала сеть пикантным фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети.

Надя Дорофеева в откровенном белье

Надя Дорофеева в откровенном белье

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Соблазнительная Надя Дорофеева

Соблазнительная Надя Дорофеева

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Надя Дорофеева
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