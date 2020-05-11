Дорофеева взбудоражила сеть пикантным фото из душа

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала пикантное фото, на котором изображена сразу после душа.

Снимок, который Дорофеева опубликовала на личной странице в Instagram вызвало бурную реакцию в сети.

Надя Дорофеева Instagram @nadyadorofeeva

"Прямо из душа смотрю в глаза будущему. Неопределенному, не совсем ясному, но точно интересному. Мой главный, хоть и очевидный вывод карантина – как же я люблю людей! Как же мне сложно без общения, пускай короткого, но теплого", – высказалась Надя.

Поклонники артистки активно отреагировали на ее рассуждения. Многие из них согласились, что карантин, который длится в Украине уже почти два месяца, многих заставил переосмыслить свою жизнь.

Также большая часть фолловеров Дорофеевой обратили внимание на внешность артистки. Поклонники расхвалили ее чувственное фото, оставив множество комментариев под ним.

"Богиня! Почему ты такая красивая?" – добавили фанаты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надя Дорофеева и ее супруг, музыкант Владимир Дантес рассказали, как интересно провести время на карантине.

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