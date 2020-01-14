Дорофеева взбудоражила сеть горячим фото в купальнике

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила поклонников очередным горячим снимком.

Так, на нем она позировала в розовом купальнике, продемонстрировав соблазнительную фигуру и подтянутую "пятую точку". Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

"День второй. Я пока еще с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь почти правильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спорт, ПП и фреши?" — спросила Дорофеева.

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева в откровенном купальнике Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии Фото: instagram/nadyadorofeeva

Соблазнительная Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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