Дорофеева взбудоражила сеть горячим фото в купальнике

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила поклонников очередным горячим снимком.
Так, на нем она позировала в розовом купальнике, продемонстрировав соблазнительную фигуру и подтянутую "пятую точку". Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Надя Дорофеева
Фото: instagram/nadyadorofeeva
"День второй. Я пока еще с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь почти правильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спорт, ПП и фреши?" — спросила Дорофеева.
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Надя Дорофеева в откровенном купальнике
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева в пикантной фотосессии
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Соблазнительная Надя Дорофеева
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.
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