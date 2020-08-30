Дорофеева восхитила сеть постельным снимком в белье

Дорофеева показала пикантный снимок. Instagram Нади Дорофеевой
Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников пикантным снимком в кровати.
Артистка позировала в одном белье и рассуждала с фанатами на личной странице в Instagram о комплексах и принятии себя.
"Принимайте и любите себя. Я постепенно делаю шажочки в этом направлении. Инстаграм диктует: надо искать лучшие ракурсы, показывать самую "рабочую" сторону тела и выгибаться в позах так, чтоб попа, конечно же, была идеальной. Давайте кайфовать от себя настоящих, мы неповторимы в своей искренности", – высказалась певица.
Надя Дорофеева порадовала "домашним" снимком Instagram Дорофеевой
Фанаты Дорофеевой активно отреагировали на ее пост, согласившись с мнением звезды. Многие также расхвалили саму Надю за то, что она выглядит естественно и не пытается навязывать людям субъективные стандарты красоты.
"Спасибо тебе за мотивирующие слова! Это и правда очень важно – любить себя", – согласились фаны.
"Надя, ты просто лучшая! Спасибо за сильные слова", – добавили другие.
Дорофеева вызвала ажиотаж в сети Instagram Дорофеевой
Надю Дорофееву похвалили в сети Instagram Дорофеевой
Поклонники поблагодарили артистку Instagram Дорофеевой
Фанаты похвалили певицу Instagram Дорофеевой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева поделилась с поклонниками откровенными фото, на которых позировала полностью голой.
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