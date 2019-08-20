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Дорофеева в прозрачном топе взбудоражила сеть: горячие кадры

1.7т Читать материал на украинском

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников пикантным образом.

В своем сторис в Instagram звезда показала селфи, на котором позирует в прозрачном топе, который надела поверх белого бюстгалтера.

Надя Дорофеева - соблазнительное фото

Надя Дорофеева - соблазнительное фото

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Такой наряд Дорофеева выбрала для концерта группы в Турции. Что примечательно, певица не в первый раз радует фанатов подтянутой фигурой, выбирая экстравагантный лук.

Надя Дорофеева в прозрачном топе

Надя Дорофеева в прозрачном топе

сторис - Instagram

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Образ дополнял классический макияж, косички и серьги в виде колец. Также певица выходила на сцену в черном откровенном белье, чулках в сеточку и пиджаке.

Дорофеева в откровенном наряде

Дорофеева в откровенном наряде

сторис

Надя Дорофеева в пикантном образе на сцене

Надя Дорофеева в пикантном образе на сцене

сторис

"Время и Стекло" - концерт

"Время и Стекло" - концерт

сторис

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева поделилассь соблазнительным снимком, который сделала в гримерке перед концертом.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Надя Дорофеева
Теги
шоу-бизнес Красота
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