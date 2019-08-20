Дорофеева в прозрачном топе взбудоражила сеть: горячие кадры

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников пикантным образом.

В своем сторис в Instagram звезда показала селфи, на котором позирует в прозрачном топе, который надела поверх белого бюстгалтера.

Надя Дорофеева - соблазнительное фото Фото: instagram/nadyadorofeeva

Такой наряд Дорофеева выбрала для концерта группы в Турции. Что примечательно, певица не в первый раз радует фанатов подтянутой фигурой, выбирая экстравагантный лук.

Надя Дорофеева в прозрачном топе сторис - Instagram

Образ дополнял классический макияж, косички и серьги в виде колец. Также певица выходила на сцену в черном откровенном белье, чулках в сеточку и пиджаке.

Дорофеева в откровенном наряде сторис

Надя Дорофеева в пикантном образе на сцене сторис

"Время и Стекло" - концерт сторис

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева поделилассь соблазнительным снимком, который сделала в гримерке перед концертом.

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