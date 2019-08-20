Дорофеева в прозрачном топе взбудоражила сеть: горячие кадры

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников пикантным образом.
В своем сторис в Instagram звезда показала селфи, на котором позирует в прозрачном топе, который надела поверх белого бюстгалтера.
Надя Дорофеева - соблазнительное фото
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Такой наряд Дорофеева выбрала для концерта группы в Турции. Что примечательно, певица не в первый раз радует фанатов подтянутой фигурой, выбирая экстравагантный лук.
Надя Дорофеева в прозрачном топе
сторис - Instagram
Образ дополнял классический макияж, косички и серьги в виде колец. Также певица выходила на сцену в черном откровенном белье, чулках в сеточку и пиджаке.
Дорофеева в откровенном наряде
сторис
Надя Дорофеева в пикантном образе на сцене
сторис
"Время и Стекло" - концерт
сторис
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева поделилассь соблазнительным снимком, который сделала в гримерке перед концертом.
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