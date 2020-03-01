Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть: откровенное фото

Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком. На нем она позировала в черном купальнике демонстрируя стройную фигуру.
Фото Дорофеева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/nadyadorofeeva
"Какие губки, какая красивая талия!", "Самая красивая", "Надюшка, шальная императрица", "Какая красивая спина", "Очень красивая", "Ничего нового, в прочем, как всегда, когда нечем удивить - показывай всем ж*пу", - комментируют фото в сети.
Отметим, что девушка часто радует поклонников откровенными фото, на которых она демонстрирует стройную фигуру.
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.
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