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1 марта • обновлено в 13:52
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Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть: откровенное фото

2.4т
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Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком. На нем она позировала в черном купальнике демонстрируя стройную фигуру.

Фото Дорофеева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть

instagram.com/nadyadorofeeva

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

"Какие губки, какая красивая талия!", "Самая красивая", "Надюшка, шальная императрица", "Какая красивая спина", "Очень красивая", "Ничего нового, в прочем, как всегда, когда нечем удивить - показывай всем ж*пу", - комментируют фото в сети.

Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть
Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть
Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть
Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть
Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть

Отметим, что девушка часто радует поклонников откровенными фото, на которых она демонстрирует стройную фигуру.

Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева сверкнула ягодицами и восхитила сеть

instagram.com/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
Персона
Надя Дорофеева
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