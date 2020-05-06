Дорофеева сверкнула стройным телом в ультракоротких шортах: соблазнительные фото
Популярная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в коротких шортах. Так, артистка позировала в коротких шортах, демонстрируя стройные ноги.
Пикантные фотографии знаменитость опубликовала на своей странице в социально сети Instagram.
"Ты очень красивая", "Ты такая красивая. Обожаю тебя, ты всегда поднимешь настроение", "Какая же ты хорошенькая", "Красотка", "Эти фотографии жизнерадостные, аж улыбка на лице появилась", "Красотка на всю жизнь", - комментируют снимки в сети.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надя Дорофеева и ее супруг музыкант Владимир Дантес рассказали, как интересно провести время на карантине.