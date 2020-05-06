Дорофеева сверкнула стройным телом в ультракоротких шортах: соблазнительные фото

Популярная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в коротких шортах. Так, артистка позировала в коротких шортах, демонстрируя стройные ноги.

Пикантные фотографии знаменитость опубликовала на своей странице в социально сети Instagram.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

"Ты очень красивая", "Ты такая красивая. Обожаю тебя, ты всегда поднимешь настроение", "Какая же ты хорошенькая", "Красотка", "Эти фотографии жизнерадостные, аж улыбка на лице появилась", "Красотка на всю жизнь", - комментируют снимки в сети.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надя Дорофеева и ее супруг музыкант Владимир Дантес рассказали, как интересно провести время на карантине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!