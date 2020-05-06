Дорофеева сверкнула стройным телом в ультракоротких шортах: соблазнительные фото

Популярная украинская певица Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в коротких шортах. Так, артистка позировала в коротких шортах, демонстрируя стройные ноги.
Пикантные фотографии знаменитость опубликовала на своей странице в социально сети Instagram.
instagram.com/nadyadorofeeva
#ПривычкаБытьОсознанным — проект @ohmylook о разумном потреблении и о том, как просто быть его амбассадором 🙏🏻 📷 @karpiy Я отдаю в Oh My Look! платье от клёвого бренда @jealousyclothes ; знаменитого режиссера Тани Муиньо, которая снимала клипы "Время и Стекло", видео на наш дует с MONATIK @monatik_official "Глубоко…", клипы для Katy Perry и Rosalia, и является автором всех клипов Димы. Обожаю ее творчество во всех проявлениях и очень люблю это платье. Решила отдать именно его, потому что хотела, чтобы это было что-то особенное. Его можно надевать самостоятельно или носить под велосипедки – будет супер! Поскольку Oh My Look! — история не только о платьях, да и я редко ношу их в повседневной жизни, второй образ получился противоположный. Не помню, откуда эта куртка, но я ее сильно любила. А вот шорты-юбка – это эксклюзив от Сони Солтес @sonya_soltes. Именно в них я снималась в клипе "Навернопотомучто". Все образы из проекта можно будет арендовать в Oh My Look! сразу после карантина.
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
"Ты очень красивая", "Ты такая красивая. Обожаю тебя, ты всегда поднимешь настроение", "Какая же ты хорошенькая", "Красотка", "Эти фотографии жизнерадостные, аж улыбка на лице появилась", "Красотка на всю жизнь", - комментируют снимки в сети.
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
instagram.com/nadyadorofeeva
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надя Дорофеева и ее супруг музыкант Владимир Дантес рассказали, как интересно провести время на карантине.
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