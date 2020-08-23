Дорофеева показала грудь в откровенном купальнике (Instagram Нади Дорофеевой).
Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.
На нем артистка позировала в откровенном купальнике, который выгодно подчеркнул ее грудь. Соответствующий снимок Дорофеева опубликовала на личной странице в Instagram.
Дорофеева в откровенном купальнике (Instagram Нади Дорофеевой)
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантной публикации певицы. Они засыпали ее комплиментами.
Дорофеева сверкнула грудью в откровенном купальнике. Фото
Дорофеева сверкнула грудью в откровенном купальнике. Фото
Дорофеева сверкнула грудью в откровенном купальнике. Фото
Дорофеева сверкнула грудью в откровенном купальнике. Фото
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева делилась с поклонниками откровенными фото, на которых позировала полностью голой.
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