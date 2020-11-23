Дорофеева стала первой украинской певицей, которая возглавила чарт Apple Music-2020

Певица Надя Дорофеева, которая недавновыпустила первую сольную песню Gorit, возглавила престижный чарт Apple Music 2020. Она стала первой украинской артисткой, занявшей первое место в престижном рейтинге.

Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба исполнительницы. Так, сольный трек Дорофеевой стал №1 в украинском iTunes и вошел сразу в несколько чартов на Apple Music: "Главные новинки", "Будущие хиты", "Хиты Украины" и "Попкорн" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также песня стала первой "TOP 100 Songs" украинского сегмента Apple Music. Таким образом артистка стала первой из украинских исполнителей, кто возглавил чарт 2020 года.

Отметим, за первый день после публикации клип Gorit также занял 1 место в трендах YouTube, набрав более 1 млн просмотров. Всего клип посмотрели почти 2 млн пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая сольная песня Нади Дорофеевой вызвала неоднозначную реакцию у поклонников артистки.