Задрала мини-юбку и засветила тату: Дорофеева соблазнила откровенным фото

Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила поклонников откровенным фото.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она задрала джинсовую мини-юбку, засветив татуировку с надписью "Good" на бедре и белые трусы.
Надя Дорофеева
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева показала тату на пикантном месте
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Отметим, что подписчики певицы оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева в пикантной фотосессии
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева в откровенном купальнике
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Соблазнительная Надя Дорофеева
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.
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