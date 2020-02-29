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29 февраля • обновлено в 04:13
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Дорофеева соблазнила поклонников откровенным фото

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Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила поклонников откровенным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она задрала джинсовую мини-юбку, засветив татуировку с надписью "Good" на бедре и белые трусы.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала тату на пикантном месте

Надя Дорофеева показала тату на пикантном месте

Фото: instagram/nadyadorofeeva

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Отметим, что подписчики певицы оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

Задрала мини-юбку и засветила тату: Дорофеева соблазнила откровенным фото
Задрала мини-юбку и засветила тату: Дорофеева соблазнила откровенным фото
Задрала мини-юбку и засветила тату: Дорофеева соблазнила откровенным фото
Задрала мини-юбку и засветила тату: Дорофеева соблазнила откровенным фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Соблазнительная Надя Дорофеева

Соблазнительная Надя Дорофеева

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
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