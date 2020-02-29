Задрала мини-юбку и засветила тату: Дорофеева соблазнила откровенным фото

Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила поклонников откровенным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она задрала джинсовую мини-юбку, засветив татуировку с надписью "Good" на бедре и белые трусы.

Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала тату на пикантном месте Фото: instagram/nadyadorofeeva

Отметим, что подписчики певицы оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в пикантной фотосессии Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в откровенном купальнике Фото: instagram/nadyadorofeeva

Соблазнительная Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.