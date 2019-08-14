Дорофеева рассказала о неприятном инциденте в аэропорту: подробности

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о неприятном инциденте в аэропорту.

Так, по словам звезды, уже третий раз за месяц у нее исчезает багаж во время перелетов. Последний раз это произошло по дороге в Одессу. Об этом Надя сообщила на своей странице в Instagram.

Надя Дорофеева Фото из Instagram

"Итак, в третий раз за месяц не приехал чемодан? На этот раз мы оказались в Одессе на Вечернем квартале и времени было так мало, чтобы что-то найти. Но...гостеприимная Одесса — не зря я тебя так люблю", — отметила Дорофеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева похвасталась снимком в бикини, который произвел фурор в сети.

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