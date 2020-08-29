Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась курьезной историей, связанной с эротической съемкой для мужского журнала Playboy.

Об этом шла речь в YouTube-шоу "2POPODCAST". По словам артистки, когда ей предложили сняться для Playboy, она согласовала с руководством глянца, что фотосессия будет черно-белая и все ее интимные места будут в тени. Такую просьбу Дорофеева объяснила тем, что дискомфортно себя чувствует, когда на ней мало одежды. Однако, когда снимки появились в сети, кто-то, как отметила певица, "подтянул контрастность и там было все видно" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я стесняюсь, когда одета слишком откровенно и чувствую дискомфорт. Поэтому у меня всегда конфликтные моменты со стилистами из-за этого... Как-то я снимала в фотосессии для Playboy. Мы придумали, что все интимные места в тени – черно-белая фотосессия. И когда она вышла, умные ребята подтянули контрастность, и все – там все видно! И я была в шоке", – вспомнила певица о неловкой ситуации.

Дорофеева рассказала о конфузе с фотосессией для мужского глянца (Instagram Нади Дорофеевой)

Она также добавила, что откровенные фотосессии помогли ей раскрепоститься, принять и полюбить себя и свое тело.

"У меня всю жизнь были комплексы, что я очень худенькая. И какраз все эти фотосессии помогли мне принять и полюбить себя", – призналась Надя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец Владимир Дантес делился курьезной историей о том, как встретился с поклонником в туалете.