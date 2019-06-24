Дорофеева расплакалась в эфире "Голос. Діти-5"

Украинская певица и одна из звездных наставников вокального шоу "Голос. Діти" Надя Дорофеева расплакалась после выступления участников своей команды.

Так, девушке и ее коллеге по группе "Время и Стекло" Алексею Завгороднему пришлось попрощаться с двумя подопечными. Видео разместили на официальном Youtube-канале шоу.

Скриншот из видео

"Я не могу перестать плакать. Таких голосов очень мало", — сказала Дорофеева.

Отметим, что Алексей Завгородний также не смог сдержать слез. Такую эмоциональную реакцию у звездных тренеров вызвало выступление Александра Зазаришвили, Максима Комисарчука и Марии Магильной.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Напомним, что судьями нового сезона "Голос. Діти" стали известные украинские исполнители: группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив заняли одно судейское кресло и будут тренировать свою команду вместе), Джамала и DZIDZIO (Дзидзьо).

Смотреть все выпуски шоу "Голос. Діти" – каждое воскресенье на канале "1+1".

Шоу "Голос. Діти "является адаптацией нидерландского формата компании Talpa The Voice Kids. Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. Победителя выбирают путем зрительского телефонного и SMS-голосования во время финальных прямых эфиров. Популярное талант-шоу выходит в Украине с 2012 года.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL публиковал все подробности вокальных боев на шоу "Голос. Діти-5".

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