Дорофеева призналась в интимных моментах с Позитивом. Видео

Участники украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний), имели романтические чувства друг к другу на заре своей карьеры, а также часто обсуждают секс.

Об этом артисты рассказали во время интервью для проекта "Слава+" на YouTube, когда вспоминали о старте сотрудничества, ссорах и сложностях в работе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"За два года до создания группы, мы встретились с Лешей, познакомились заранее. И у нас даже было свидание. То есть, это была влюбленность. Потом, когда мы начали работать вместе, это было полное неприятие друг друга. Потому что мы совсем разные. И когда мы уже притерлись, прошло лет пять, наверное. А когда у нас появилась " 505" ("Имя 505" – песня группы "Время и Стекло", – Ред.), мы стали совершенно по-другому друг на друга смотреть", – призналась Дорофеева.

Также, по словам исполнительницы, у них с Позитивом довольно близкие отношения. Даже разговоры на тему секса, по их словам, воспринимаются как что-то обыденное.

"Мы вообще любим поговорить на тему секса. Мы даже на заправке купили книгу и читали своему балету о том, как сделать женщине приятно. Мальчики, они помладше нас, тогда еще удивились", – рассказала артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец и телеведущий Владимир Дантес признался, из-за чего ссорится с женой Надей Дорофеевой, и когда пара планирует заводить детей.