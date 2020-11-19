Дорофеева презентовала первую сольную песню и клип: в сети ажиотаж

Украинская певица Надя Дорофеева представила свою первую сольную композицию под названием "Горит" и клип на нее.

Соответствующее видео артистка опубликовала на личной YouTube-канале. В песне она поет о любви и увлечении (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Когда падаешь в любовь с головой, и еще не знаешь – это до утра? А может даже дольше? А может навсегда? "Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таней Муиньо и ее командой мы создали историю про эстетику и стиль новой DOROFEEVA", – говорится в описании к публикации.

скриншот с видео

скриншот с видео

Поклонники пришли в восторг от новой видеоработы Дорофеевой. Юзеры поздравили певицу с началом сольной карьеры и заявили – это лучшее, что они слышали в ее исполнении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева удивила фанатов кардинальной сменой имиджа.