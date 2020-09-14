Дорофеева поразила сеть образом зайчика Playboy. Фото

Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками фото в образе зайчика Playboy.

Снимка с эфира шоу "Танці з зірками" артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них звезда позирует с мужем Владимиром Дантесом и ведущим Юрием Горбуновым в черном боди с глубоким декольте и колготках-сеточках (фото смотрите ниже).

Так, Дорофеева в третьем выпуске танцевального проекта, который был посвящен теме любви, заняла место Джокера (четвертый судья. – Ред.).

Поклонники Дорофеевой остались в восторге от образа певицы. Они засыпали ее комплиментами.

"Замечательный образ! Такая красивая была", "Надя, как всегда, умница", "Лучшая", "Красотка", "Твой образ – это вау", – написали в комментариях.

Надя Дорофеева в образе зайчика: смотреть фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева поделилась курьезной историей, связанной с эротической съемкой для мужского журнала Playboy.

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