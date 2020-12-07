Дорофеева попала в мировой топ-чарт Shazam со своей первой сольной песней

София Ковнир Люди 15:45, 7.12.2020 Обновлено: 16:06, 7.12.2020

Певица Надя Дорофеева не так давно начала сольную карьеру, но уже стала первой украинской артисткой в этом году, которая возглавила главный чарт Apple Music и занимает первое место уже больше двух недель.

Также ее трек "Gorit" набрал более 200 тысяч прослушиваний в Spotify и вошел в топ-200 мирового Shazam. Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе певицы.

Стоит отметить, что также за первый день после публикации клип Gorit занял 1 место в трендах YouTube, набрав более 1 млн просмотров. На сегодняшний день всего клип посмотрели 6 млн пользователей.

Дорофеева попала в топ-200 мирового Shazam
Пресс-служба Дорофеевой
Дорофеева вошла в мировой чарт Shazam
Пресс-служба Дорофеевой
"Gorit" набрал более 200 тысяч прослушиваний в Spotify
Пресс-служба Дорофеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец и супруг Нади Дорофеевой Владимир Дантес заявил, что может спеть дуэтом со своей женой.

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