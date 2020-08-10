Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками откровенным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала лежа полностью голой на лужайке возле бассейна. Пикантные части тела Дорофеева прикрыла джинсовыми шортами.

"Это я так сильно люблю лето", – прокомментировала публикацию певица.

Дорофеева полностью оголилась на камеру (Instagram Нади Дорофеевой)

Отметим, что откровенный снимок Дорофеевой вызвал восторг поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.

Дорофеева полностью оголилась на камеру. Фото

Дорофеева полностью оголилась на камеру. Фото

Дорофеева полностью оголилась на камеру. Фото

Дорофеева полностью оголилась на камеру. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надя Дорофеева поразила сеть пикантным фото из душа.