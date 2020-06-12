Дорофеева показала пышную грудь на камеру: пикантное фото
Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в укороченной толстовке с пикантным декольте и спортивных штанах.
Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Дорофеевой и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.