Дорофеева показала пышную грудь на камеру: пикантное фото

Кристина Долматова Люди 19:19, 12.06.2020 Обновлено: 19:51, 12.06.2020

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в укороченной толстовке с пикантным декольте и спортивных штанах.

Надя Дорофеева
Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева засветила пышную грудь
Instagram Нади Дорофеевой

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Дорофеевой и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева в откровенном купальнике
Instagram Нади Дорофеевой
Соблазнительная Надя Дорофеева
Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева в пикантной фотосессии
Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Instagram Нади Дорофеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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