Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий черно-белый снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном бикини в бассейне, продемонстрировав стройную фигуру.

Дорофеева в откровенном купальнике (Instagram Нади Дорофеевой)

Публикация Дорофеевой вызвала ажиотаж в сети. Поклонники засыпали певицу восторженными комментариями.

Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Дорофеева похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надя Дорофеева поразила сеть пикантным фото из душа.