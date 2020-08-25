Дорофеева о новом составе "Время и Стекло": было бы очень глупо закрыть группу

Участница "Время и Стекло" Надя Дорофеева прокомментировала вероятность того, что группа не перестанет существовать, а только изменят ее состав.

Так, певица стала гостьей программы 2POPODCAST на YouTube, который является проектом Потапа (Алексея Потапенко) и Позитива (Алексея Завгороднего). Во время разговора лидер группы Mozgi спросил Дорофееву, как она относится к тому, что могут обновить состав дуэта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Беда, если песни группы "Время и Стекло" умрут вместе с уходом Нади и Позитива. Потому что их так любят все! Мне кажется, с продюсерской точки зрения, было бы очень глупо закрыть группу. Было бы классно, если бы ее продлили. Если придут новые участники, наша задача – помочь аудитории их воспринимать", – объяснила певица.

Дорофеева в программе 2POPODCAST скриншот YouTube

Также свое мнение высказал и Позитив. Он считает, что менять состав можно в группах, где участники – только девушки. Ведь тогда слушатели почти не почувствуют изменений.

"Мне кажется, что мы достаточно громкие личности, чтобы можно было взять и просто заменить кого-то из нас", – добавил Позитив.

Напомним, группа "Время и Стекло" объявила о прекращении своего существования в марте 2020 года. Дуэт стал первым музыкальным проектом продюсерского центра "MOZGI Entertainment", который создали в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа "Время и Стекло" выпустила прощальный клип на песню Last Dance. Композиция является саундтреком к прощальному туру "Финальные титры".