Дорофеева, Мадонна и Джоли показали свои экзотические тату: что они означают

Майли Сайрус потеряла счет своим татуировкам, а Регина Тодоренко пожалела и долго плакала, когда набила себе кривой символ на пальце.

Знаменитости обожают украшать себя необычными рисунками и надписями, которые остаются на теле навсегда. OBOZREVATEL разобрался, какие загадки в себе таят татуировки Нади Дорофеевой, Регины Тодоренко, Майли Сайрус, Анджелины Джоли и Мадонны.

Украинская певица обожает необычные надписи на теле. По словам Нади, все ее татуировки в чем-то ей помогают. Так, строчка "all you need is love" является личным убеждением Дорофеевой, слово "dodo" – это ее ник, которым артистка также назвала свой магазин одежды, "create" на руке – побуждение творить, а "harmony" на шее – призыв к гармонии. Всего у красотки около десяти тату.

"В каждой свой смысл и энергетика. Например, первую "all you need is love" (все, что вам нужно, это любовь. Прим. авт.) я набила в Мексике во время съемок клипа "Забери". Это строчка из песни Битлз, которая является моей любимой группой и мое жизненное кредо", – рассказывала ранее Надя Дорофеева.

Во время съемок программы "Орел и решка" на Таити Регина Тодоренко решила сделать татуировку особым древним методом у местного мастера. Однако, самый лучший татуировщик Полинезии оказался подслеповатым стариком, поэтому тату Регины на пальце в виде трех треугольников и нескольких точек вышло кривоватым. Результат настолько не понравился телеведущей, что она расплакалась и не разговаривала со съемочной группой некоторое время.

Всего у американской певицы около 74 тату. Известно, что Майли набила себе надписи и небольшие рисунки на ухе, под грудью, на обеих руках и даже на ступнях.

За последние годы на ее теле появились такие надписи, как "Любовь никогда не умирает", "Просто дыши", "Плохая", рисунки в виде сердец, ловца снов, черепов, скелетов, якорей и множество других, счет которым артистка давно потеряла.

Сложную личность актрисы можно попытаться "разгадать" по ее оригинальным тату. Так, на ее левом плече сзади над лопаткой набита буддийская молитва. Джоли сделала эту татуировку, когда была в Камбодже и усыновила местного мальчика. На левом плече у Анджелины красуется список географических координат – мест, где родились бывший супруг Брэд Питт и их дети. А самую большую татуировку Джоли сделал бывший монах, а ныне знаменитый тату-мастер Аджарн Ноо Канпай. Известно, что на спине актрисы изображены священные тайские Янты – стихии и континенты.

А вот 62-летняя Мадонна в начале декабря 2020 года сделала свою первую в жизни татуировку. Певица придумала оригинальную надпись "LRDMSE". Это аббревиатура имен всех детей Мадонны: Лурдес, Рокко, Дэвида, Мерси, Стеллы и Эстер.

