Дорофеева и Позитив дали последний концерт группы "Время и стекло"

Известная украинская группа "Время и Стекло" отыграли свой последний концерт в Киеве, тем самым практически завершили 10-летнюю эпоху своего существования.

Во время концерта было много горячих танцев и даже танго-пасодобль от Дорофеевой и Позитива, латинские мотивы, фанк, немного бродвейских мюзиклов и игровых номеров, неожиданные коллаборации и музыкальные эксперименты.

Позитив и Дорофеева дали последний концерт группы "Время и Стекло".

На сцене также появился рэпер Потап, который сидя за роялем исполнил вместе со звездной парой их совместный хит "Слеза", а Позитив присоединился на сцене к дуэту MONATIK и Нади Дорофеевой "Глубоко", превратив его в трио.

"Надька, Надюша, прекрасная Надежда, мне не верится, что это наш с тобой последний концерт, "последний танец"…Как много было всего за эти 10 лет. Именно ты научила меня верить в себя, благодаря тебе я стал ответственным. Я безумно ценю наши разговоры - самые честные и сокровенные, которые навсегда останутся только нашими секретами. Мы стали с тобой очень близкими и верными друзьями. Спасибо тебе за смех, за поддержку и, конечно же, за твой талант. Я буду очень скучать", – заявил Позитив.

Позитив на концерте.

Прощальный концерт в Киеве стал ретроспективой 10-летнего пути "Время и Стекло", который Дорофеева и Позитив прошли плечом к плечу, именно поэтому на сценографии были их профили - два больших экрана обращены лицом к лицу.

"Время и Стекло" – это не только я и Лёша, это все те, кто работал с нами эти 10 лет. Я буду скучать. Я уже скучаю. И да, мы никогда не были парой, никогда даже не целовались. Как хорошо, что между нами случился роман, но не любовный, а музыкальный", – призналась Дорофеева.

"Время и Стекло" отыграли свой последний концерт в Киеве.

А вот рэпер и продюсер Потап заинтриговал поклонников "Время и Стекло" тем, что артистов ждет некий новый проект, о котором скоро все узнают.

"Время и Стекло" становилась лучшей группой четыре года подряд, получила все возможные награды и премии, собрала Дворец Спорта, столько добилась! Нужно иметь смелость уйти на пике – это финальная точка, без которой невозможно было бы закрыть группу. Надя и Позитив достойны сольной карьеры. Потому мы прощаемся с группой "Время и Стекло", но не с ребятами. Впереди нас ждет новая совместная история, которая начнется совсем скоро",– рассказывал Потап.

Позитив и Надя Дорофеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа "Время и Стекло" выпустили фильм о своем самом масштабном шоу.