"Так можно сохранить жизнь": Дорофеева и Дантес показали, чем занимаются на карантине "

Звезды украинского шоу-бизнеса присоединились к социальному проекту #залишайсявдома. Так, певица Надежда Дорофеева и ее супруг музыкант Владимир Дантес рассказали, как интересно провести время на карантине

Кроме того, они призвали помогать пожилым людям. Об этом сообщили в Telegram-канале "Офис президента".

"Ты дома? Мы тоже. Ты же знаешь, что так можно сохранить жизни многим людям. Та и дома можно интересным позаниматься: утром зарядка, медитация, книги почитать. Еще очень важно помогать чем можешь, особенно пожилым людям", - сказали супруги.

Проект создан при поддержке Агентства США по международному развитию USAID.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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