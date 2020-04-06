Главная Новости
6 апреля • обновлено в 18:10
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Дорофеева и Дантес показали, чем занимаются на карантине

1.2т
Читать материал на украинском

Звезды украинского шоу-бизнеса присоединились к социальному проекту #залишайсявдома. Так, певица Надежда Дорофеева и ее супруг музыкант Владимир Дантес рассказали, как интересно провести время на карантине

Кроме того, они призвали помогать пожилым людям. Об этом сообщили в Telegram-канале "Офис президента".

"Так можно сохранить жизнь": Дорофеева и Дантес показали, чем занимаются на карантине "
"Ты дома? Мы тоже. Ты же знаешь, что так можно сохранить жизни многим людям. Та и дома можно интересным позаниматься: утром зарядка, медитация, книги почитать. Еще очень важно помогать чем можешь, особенно пожилым людям", - сказали супруги.

Проект создан при поддержке Агентства США по международному развитию USAID.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Дантес Надя Дорофеева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1319.

    Вылечились: 28. Умерли: 38.

  • В мире заболели более 1,27 миллиона человек, погибли – почти 70 тысяч

  • В Украине начался жесткий этап карантина: что запрещено.

  • Известный профессор спрогнозировала, что коронавирусом заразятся 30 млн украинцев, а страну ждет тяжелый сценарий COVID-19.

  • Комаровский посоветовал украинцам неожиданный "дезинфектор" вместо мыла.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги