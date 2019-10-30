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30 октября • обновлено в 10:21
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Скандальный Иван Дорн засветился на КремльТВ

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Скандальный украинский певец Иван Дорн стал гостем программы "Вечерний Ургант", которая выходит на российском пропагандистском "Первом канале".

Так, он представил свою новую пластинку "Три хороших песни" и вместе с коллегой Романом Бестселлером выступил с музыкальным номером. Также Дорн рассказал, что собирается сделать паузу в карьере на год (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Иван Дорн

Иван Дорн

Фото: andartists.com

Иван Дорн на шоу "Вечерний Ургант"

Иван Дорн на шоу "Вечерний Ургант"

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"В следующем году у меня будет отпуск. Я не буду выступать, не буду работать. Хочу отдохнуть, я устал. Буду учить французский, потому что у меня дети разговаривают на этом языке. Я хочу понимать, о чем они шепчутся между собой", — сказал Дорн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорн возмутил пользователей новым совместным треком "Мужа дома нету" с российской певицей Zventa Sventana и видео к нему.

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Персона
Иван Дорн
Теги
Вечерний Ургант Первый канал
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
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