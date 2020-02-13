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13 февраля • обновлено в 16:23
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Дорн оконфузился во время исполнения песни в караоке: видео

1.4т
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Украинский музыкант Иван Дорн, который выпустил трогательный клип в память о лидере группы "Скрябин" Андрее Кузьменко, оконфузился во время исполнения песни Земфиры.

Так, в сети появилось видео на котором артист исполняет композицию певицы в караоке, но при этом совершенно не попадает в ноты. Ролик опубликовали в Telegram-канале "Только никому".

Дорн оконфузился во время исполнения песни в караоке: видео

Иван Дорн

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В оригинальном исполнении песня звучит иначе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский музыкант Иван Дорн решил завязать с карьерой певца и стать актером. Такое заявление он сделал, комментируя съемки в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

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Автор
Мария Дидык
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