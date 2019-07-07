"Дорисовали?": Лобода засветила стальной пресс

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, похвасталась в сети прессом в пиджаке на голое тело.

Откровенным видео певица поделилась в Instagram, однако некоторые поклонники подозревают, что Лобода просто дорисовала себе спортивное тело.

"Отличного дня вам", - написала звезда под обнаженным видео. Певица в последнее время часто носит свободные брюки и жакет, однако вместо блузы Лобода предпочитает кожаный бюстгальтер и довершает свой образ массивными украшениями.

Лобода часто так ходит Instagram loboda official

​Не всем поклонникам артистки понравился ее стальной пресс, некоторые заподозрили, что это грим. "Кубики та нарисованные", "Пресс нагримирован?", "Как будто пресс дорисовали", - писали в комментариях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали за неудачный наряд. Снимок, на котором исполнительница предстала в блестящем платье с рукавами, похожими на крылья. Несмотря на то, что певица подобрала образ от французского люксового бренда Balmain, он вызвал противоречивую реакцию в сети.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.