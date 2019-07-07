"Дорисовали?": Лобода засветила стальной пресс

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, похвасталась в сети прессом в пиджаке на голое тело.
Откровенным видео певица поделилась в Instagram, однако некоторые поклонники подозревают, что Лобода просто дорисовала себе спортивное тело.
"Отличного дня вам", - написала звезда под обнаженным видео. Певица в последнее время часто носит свободные брюки и жакет, однако вместо блузы Лобода предпочитает кожаный бюстгальтер и довершает свой образ массивными украшениями.
Лобода часто так ходит
Instagram loboda official
Не всем поклонникам артистки понравился ее стальной пресс, некоторые заподозрили, что это грим. "Кубики та нарисованные", "Пресс нагримирован?", "Как будто пресс дорисовали", - писали в комментариях.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали за неудачный наряд. Снимок, на котором исполнительница предстала в блестящем платье с рукавами, похожими на крылья. Несмотря на то, что певица подобрала образ от французского люксового бренда Balmain, он вызвал противоречивую реакцию в сети.
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